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韋斯咸大勇 挑機曼城
18 分前
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英聯盃曼城韋斯咸哥迪奧拿高爾彭馬加比爾捷西斯辛真高史東斯尼敦阿基奇雲迪布尼
韋斯咸大勇 挑機曼城
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韋斯咸迪格蘭賴斯在中場助攻助守。

力爭英聯盃5連霸的曼城，今晚第4圈16強賽事作客火併韋斯咸(28/10 02:45)。藍月亮今場即使輪換，實力仍在不少中游球隊之上；然而槌仔幫今季表現續勇，各項賽事近7場贏6場，加上主場之利，將給予曼城最大挑戰。

與利物浦同樣紀錄性8奪英聯盃的曼城，近季在這項本土盃仔一直稱霸，除是4連冠霸主，近8年更6奪冠軍，現時在這盃賽保持連續22場不敗，正挑戰紅軍在1980至84年間的25場不敗紀錄。

藍月亮在英超及歐聯錄得3連勝，包括近兩場客戰都能贏波，上仗更大勝今季在英超表現不俗的白禮頓。主帥哥迪奧拿一向擅於輪換，且板凳深度足，雖然前線有史達寧及費倫托利斯養傷，據報今場亦會收起近期光芒四射的菲爾科頓，但超新星高爾彭馬已在歐聯入波展現實力，由他與加比爾捷西斯組成的鋒線，相信仍有力破關。二線兵如辛真高、史東斯與尼敦阿基今場有望輪換上陣，加上上仗英超僅以後備身份登場的奇雲迪布尼與馬列斯，均有望擔正，整體陣容仍極具競爭力。

主場出擊的韋斯咸，今季無論在歐霸或英超均「有貨交」，包括在歐霸分組賽3戰全勝，在英超亦位居前列。該隊在各項賽事近3戰全勝未失一球，今場又有地利，更添勝算。

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迪布尼料上陣谷狀態。

熱刺作客般尼

同晚同時作賽的、另有上屆亞軍熱刺作客般尼，客軍挾近4次交手3勝而臨，就算會收起南韓射手孫興民，仍足取勝。此外，剛在英超蹂躪曼聯的利物浦，同一時間亦作客英冠球隊普雷斯頓，預計會有沙迪奧文尼復任正選，與南野托實攜手攻堅，不難輕鬆晉級。

韋斯咸大勇 挑機曼城

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/韋斯咸大勇-挑機曼城-290327
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