韋斯咸大勇 挑機曼城

力爭英聯盃5連霸的曼城，今晚第4圈16強賽事作客火併韋斯咸(28/10 02:45)。藍月亮今場即使輪換，實力仍在不少中游球隊之上；然而槌仔幫今季表現續勇，各項賽事近7場贏6場，加上主場之利，將給予曼城最大挑戰。

與利物浦同樣紀錄性8奪英聯盃的曼城，近季在這項本土盃仔一直稱霸，除是4連冠霸主，近8年更6奪冠軍，現時在這盃賽保持連續22場不敗，正挑戰紅軍在1980至84年間的25場不敗紀錄。

藍月亮在英超及歐聯錄得3連勝，包括近兩場客戰都能贏波，上仗更大勝今季在英超表現不俗的白禮頓。主帥哥迪奧拿一向擅於輪換，且板凳深度足，雖然前線有史達寧及費倫托利斯養傷，據報今場亦會收起近期光芒四射的菲爾科頓，但超新星高爾彭馬已在歐聯入波展現實力，由他與加比爾捷西斯組成的鋒線，相信仍有力破關。二線兵如辛真高、史東斯與尼敦阿基今場有望輪換上陣，加上上仗英超僅以後備身份登場的奇雲迪布尼與馬列斯，均有望擔正，整體陣容仍極具競爭力。

主場出擊的韋斯咸，今季無論在歐霸或英超均「有貨交」，包括在歐霸分組賽3戰全勝，在英超亦位居前列。該隊在各項賽事近3戰全勝未失一球，今場又有地利，更添勝算。

熱刺作客般尼

同晚同時作賽的、另有上屆亞軍熱刺作客般尼，客軍挾近4次交手3勝而臨，就算會收起南韓射手孫興民，仍足取勝。此外，剛在英超蹂躪曼聯的利物浦，同一時間亦作客英冠球隊普雷斯頓，預計會有沙迪奧文尼復任正選，與南野托實攜手攻堅，不難輕鬆晉級。

韋斯咸大勇 挑機曼城