首位出櫃男足球員 怕出席明年卡塔爾世界盃

21歲的澳洲球員約舒亞卡華路（Josh Cavallo），上月底透過社交媒體，公開性取向，成為男子職業足球員的第一人，雖然獲得不少頂級球員的支持，但是卡華路表示，對於明年卡塔爾世界盃表達擔憂。

約舒亞卡華路是首位現役世界頂級球員宣布自己性取向，及後獲得巴塞守將碧基（Gerard Piqué）、馬體會的基斯文（Antoine Griezmann）及利物浦的佐敦軒達臣（Jordan Henderson）支持。然而他在接受訪問時表示，擔心出席卡塔爾世界盃會被拘捕。

卡華路透露，他知道卡塔爾當地法律將同性戀視為違法，「我有讀過一些東西，指在卡塔爾會將男同性戀者判死刑。這是我所害怕的，以及不太想去卡塔爾的原因。」卡華路表示，世界盃是所有足球員都想參與的舞台，但是安排在一個會將同性戀者處死的國度卻危害自己性命。

組委會曾稱不會對參賽人員作規限

不過卡塔爾世界盃籌委會的主席Nasser Al Khater在2017年接受美國廣播公司（CNN）訪問時曾表示，他們不打算對參與世界盃的國家隊以及成員，就他們的性別、種族及宗教等作出限制。卡華路曾是澳洲U20代表，不過目前仍未有獲得大國腳的徵召。在最新的澳洲國家隊大軍名單中，亦只有4名球員來自澳洲本土聯賽球會。

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