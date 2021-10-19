香港球隊闖決賽只差一步 理文亞協4強加時輸2:3

香港球會再度衝擊亞協盃決賽只差一步。昨晚(20日)舉行的亞協盃4強賽事，香港球會的理文在作客烏茲別克的拿薩夫，雖然上半場落後2球，但易邊後連追2球追平。可是加時體力不及對手，最終以2:3見負，是香港球會4次衝擊亞協盃決賽皆失敗。

這是繼2005年晨曦、2009年南華、2014年傑志後，香港本地球會第4度晉身這項亞洲賽的4強。然而因應疫情，4強要在作客烏茲別克進行一場過的比賽。理文作客2011年冠軍的烏茲別克代表拿薩夫，在4分鐘就因為列斯奧的烏龍球落後，加上對手的今屆賽事神射手Khusayin Norchaev把握機會射入，令理文半場落後0:2。

不過換邊後理文取得機會，先由基華尼頓先追一球追近，而之後理文更在64分鐘獲得12碼，荷西安祖射入為理文扳平2:2。之後雙方在法定90分鐘未有再取得入球，令比賽進入加時。拿薩夫的塞爾維亞前國腳Andrija Kaluđerović把握到機會，在加時上半場補時射入，令這支烏茲別克代表以3:2險勝理文，取得決賽資格。