香港理文簽入「卡卡二世」 上季效力日職清水心跳

剛代表香港出戰完亞協盃4強賽事的理文，完成隔離後近日復操。而球會今日(5日)亦宣布，簽入33歲的巴西射手杜查祖利亞（Júnior Dutra）。這位去年仍效力日職清水心跳的射手，曾效力華斯高、哥連泰斯及富明尼斯等巴西名門，亦效力過卡塔爾艾阿拉比、沙特阿拉伯艾納沙等亞洲球會。當年加盟京都不死烏，日本傳媒曾誤稱他為卡卡二世。

上季聯賽第3名的理文，今日公布增強鋒力爭標。球隊簽入效力過多支巴西豪門及日本球會的杜查祖利亞。理文主教練陳曉明表示：「上季在港超遇上同級球隊並不輸蝕，但卻多次在一些踢法偏重防守性的對手上失分。今季球會目標直指聯賽冠軍，入球能力不足的問題必須要解決。有杜查祖利亞這種具級數的球員加盟，不但可以增加球隊進攻辧數，相信也可以提升球隊及港超水平。」

這位巴西射手在2010年首度外流日本，當時日本傳媒稱，京都不死鳥與兩支巴甲球隊高士路及國際體育會之間，成功簽得這個「卡卡二世」的球員。不過有趣的是，杜查祖利亞其後證實，他在巴西從未得到過這個稱號。在效力兩個球季後，他升級獲鹿島鹿角的垂青，並為球隊攻入11球，贏下日本聯賽盃冠軍。

贏過比利時盃冠軍

其後杜查祖利亞再進一步轉投比利時的洛卡倫，並取得2013至14年球季的比利時盃冠軍，之後2014年曾在歐霸盃中多次上陣，包括在外圍賽淘汰當時英超侯城的兩回合賽事。在效力兩季後重回亞洲加盟艾阿拉比。其後杜查祖利亞回流巴西，為哥連泰斯及艾華爾贏過州聯賽冠軍，至2019年再度回歸亞洲加盟沙特勁旅的艾納沙。

之後杜查祖利亞加盟清水心跳兩年，並在2019年為球隊打入過天皇盃4強，可是當時他雖然在4強取得入球，但仍不敵有恩尼斯達壓陣的神戶勝利船。