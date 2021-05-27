馬王｜「金鎗六十」榮膺香港馬王

5歲競賽馬「金鎗六十」憑出色表現，在香港賽馬會冠軍人馬獎中，榮膺20/21年度馬季香港馬王。

繼上季榮膺最佳4歲馬後，「金鎗六十」今季出賽7戰全勝，當中最近4仗更全屬一級賽。此駒自2019年9月以來14戰全勝，並且成為歷來首匹能於同一馬季勝出浪琴表香港一哩錦標(1600米一級賽)、董事盃(1600米一級賽)、花旗銀行香港金盃(2000米一級賽)和富衛保險冠軍一哩賽(1600米一級賽)賽駒。「金鎗六十」今季除4勝一級賽外，還在馬會一哩錦標(1600米二級賽)、東方表行沙田錦標(1600米二級賽)及慶典盃(1400米三級賽)取勝。

成「四料馬王」

出自父系「金獎章」的「金鎗六十」由呂健威訓練，同時獲選為最佳一哩馬及最佳中距離馬，並在公眾投票中，連續第二年當選最受歡迎馬匹，成「四料馬王」。

另外，周三馬季煞科戰(14日)前，方嘉柏已榮膺本季冠軍練馬師，至今已第四度奪此項殊榮。巴西籍騎師莫雷拉則第四度登上香港冠軍騎師寶座，並獲公眾選為受歡迎騎師。

至於專為本地騎師而設的「告東尼獎」，尚未落實花落誰家。騎師何澤堯今季贏得場59場冠軍；見習騎師周俊樂則取得57場頭馬，要待明晚跑馬地馬季煞科後始有結果。