魔獸回歸 車仔倫敦打吡撼廠兵 盧卡古誓破「9號」魔咒

英超周日將上演倫敦打吡大戰(22/08 23:30)，由阿仙奴主場大戰車路士。被視為奪標熱門的藍戰士，今季獲比利時中鋒盧卡古回巢，並將穿起9號球衣出戰。翻查資料，藍戰士9號波衫近年一直受魔咒纏繞，號碼主人發揮多令人失望；不過這位「新魔獸」自言已脫胎換骨，更有信心可助車仔挫兵工廠。



盧卡古今季以9,750萬鎊轉會費，由國際米蘭重投車路士，他並拿起全新印上他名字的9號球衣會見傳媒：「是的，我拿到了9號，我很高興得到這號碼。」車路士今季的9號球衣，原屬剛過檔羅馬的譚美阿巴謙；而根據資料，自2003年後，車仔合共有10人穿過這個號馬，包括基斯文、基斯普、邦拿路斯、薛維爾、迪山度、費蘭度托利斯、法卡奧、艾華路莫拉達、希古恩及譚美阿巴謙；各人在效力期間表現多數低於預期，更令人擔心「新魔獸」也逃不出魔咒。



盧卡古聲言過去兩季效力國際米蘭期間，在藍戰士前主帥干地指導下，加上意甲重視技巧與戰術踢法的磨練下，已進步成更全面的球員；他甚至曾與車路士經典射手「魔獸」杜奧巴聯絡，並獲對方大讚。展望未來，他聲言已急不及待與新隊友並肩作戰，而他更將目標直指周日的倫敦打吡：「只要教練需要，我隨時可出場。阿仙奴正在重建，而我們則贏下首輪，當然希望延續氣勢再贏啦！」



另邊廂，首戰輸波的阿仙奴仍在積極增兵，期望在轉會窗關閉前提升實力，有指該會已與皇家馬德里達成協議，收購上季曾借用的挪威中場馬田奧迪加特，轉會費約為3,000萬鎊，或能趕及周日之戰。至於錫菲聯門將蘭斯達爾，據報幾經波折，已傾妥轉會費，亦有望在周內來投。