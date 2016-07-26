12碼風波 排序曝光 基亞利殊射第8 修夫基孭鑊傳照封爵

英格蘭在日前歐國盃決賽慘痛失冠，全球「三獅迷」均將輸波矛頭指向主帥修夫基；其後更有傳媒將英軍互射12碼「恐怖」排序曝光，當中史達寧前8不入，基亞利殊亦僅排第8，不過，雖受千夫所指，有傳修夫基仍有望憑領軍得亞軍的功勞獲封爵。



修夫基安排兩名最後一刻後備入替的球員及同為後備入替、年僅19歲的布卡約沙卡，主射頭5輪中的最後3輪，成為決賽爭議焦點；而「宴客三子」賽後更被狂迷種族歧視鬧爆，引發英格蘭球壇、政壇都開腔維護並炮轟歧視行為，不過一切都源於修夫基的安排。據英國《每日郵報》報道，原來在前5名球員主射後，修夫基的安排亦今人十分意外，第6及7名主射者為門將比克福特與防中加雲菲臘斯，至於第8人據報則是基亞利殊。其中，選擇比克福特射可能是「即時決勝」的12碼，是最令人疑惑的，觀乎比克福特在球賽時的「用波」能力，相信球迷都很想觀摩此子在訓練時射12碼的功架，或許修夫基整張名單都基於「出奇制勝」吧。

另外，曼聯名宿堅尼賽後公開質疑為何史達寧與基亞利殊等具經驗及技術球員，不挺身操刀極刑；基亞利殊回應表明曾舉手自薦，如今真相曝光，還基亞利殊清白。

射失12碼的拉舒福特，則在社交網公開道歉：「我不也知怎樣用言語來形容我現時的感覺，我度過了一個艱難球季，令我在決賽中缺乏信心。我一直自信可處理好12碼，但有時卻感覺不妥。55年等待，1個12碼卻成歷史，我只能說的是對不起。」面對種族歧視福仔則堅決表示，永遠不會為因他是誰及來自哪裡而道歉。另外，據英國《太陽報》報道，修夫基在今次歐國盃成功團結國民，成就非凡，有望在新年時候封爵。