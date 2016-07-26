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151cm「小巨人」 劉慕裳學空手道全因動作靚
52 分前
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銅牌空手道劉慕裳Grace1.51米劉知名
151cm「小巨人」 劉慕裳學空手道全因動作靚
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(劉慕裳ig圖片)
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劉慕裳與哥哥劉知名。

奧運銅牌得主、29歲的空手道選手劉慕裳(Grace)，原來身高只有1.51米！兄長形容她如「小巨人」，不過空手道「個人形」(套拳)項目除講求力量、流暢性和馬步，亦注重眼神、面部表情，所以身高影響不大。較Grace大3歲的哥哥、劉知名也是香港空手道代表隊成員，目前在男子個人形世界排名20。
 

劉慕裳年幼時在哥哥的薰陶下學習空手道，全因為她覺得空手道的拳姿很有型，她自小也有學習芭蕾舞，筋骨夠柔軟，令她學空手道更易上手。她小四時已是校內運動健將，身兼短跑、足球、籃球、羽毛球及乒乓球等校隊成員。Grace在11歲開始正式練習空手道，因為曾經臉部受傷，她不想媽媽擔心，於是改練「個人形」，她認為套拳動作漂亮，講求速度和動感，很適合其個人特色及風格。


劉慕裳在16歲開始代表香港參加國際比賽，19、20歲開始每年到日本集訓兩次，直至2015年開始成為全職運動員，她近年在世界排名長期位居前列，更於2018年世錦賽勇奪銅牌，被視為今年港隊在奧運的獎牌希望。


劉慕裳及劉知名曾在2017年客串演出香港電影《空手道》，她在香港城市大學修讀創意媒體榮譽理學士，之前就讀林大輝中學。除運動外，Grace另一興趣是影相，她的IG也有不少生活及旅行照，曾在IG寫道：「我諗係人都知我好喜歡影相，或者有啲人唔明點解我咁鍾意影相，可能係當我老咗嘅時候，我怕自己會唔記得同邊啲人一齊癲過，經歷過啲咩，去過咩地方。」
 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/151cm「小巨人」-劉慕裳學空手道全因動作靚-279172
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