54歲三浦知良下季仲想踢

目前效力日職球會橫濱FC的日本國寶三浦知良，在昨日(4日)接受傳媒訪問時，他表示仍希望下季繼續。現年54歲的三浦，是世上最年長的職業球員。

目前在日職榜尾，橫濱FC未來兩仗將會與護級對手的德島漩渦及湘南比馬對賽，不過橫濱FC與第16的德島漩渦有7分差距，要爭取護級並不容易。被問到爭取護級，King Kazu三浦知良表示：「如果未來的比賽可以贏到，護級仍然有機會，因此目前我只想着在16日對德島取勝。

渴望落場爭取入球

今季三浦知良在聯賽只上陣過一次，於第3周對浦和紅鑽後備上陣1分鐘，之後只有在聯賽盃的3場分組賽中上陣。三浦表示:「聯賽還有7場，我會盡全力爭取在比賽多1場上陣以及更多比賽時間，我的目標仍是希望入球。」他又表示：「有關於明年之後的事，我想我還是希望可以繼續比賽。只要球會仍然需要我的話，我都想繼續。」

他表示，仍然想在入球後跳舞。三浦知良表示，自己沒有特別追求成為最年長上陣或入球，但作為球員仍想取得入球，並在入球後跳舞而每日努力。

由於上個球季因疫情而不護降班只有升班，因此日職今季有4支球隊要降落乙組。現時聯賽墊底的橫濱FC近兩場分別爆冷擊敗鹿島鹿角及賽和聯賽次席的同市球會橫濱水手，與第16仍有7分之差。橫濱FC上季升上頂級聯賽後，三浦取得4次上陣機會，而過去三浦在乙組期間的上陣時間較多。