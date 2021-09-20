60歲蘇里南副總統為自己球會落場打洲際賽

做球會老闆，落場打比賽的新聞時有聽聞，但多數都是業餘或是低組別的球隊。今年60歲的蘇里南副總統Ronnie Brunswijk，為球會在洲際賽事上陣就真的很罕見。

事緣是周二(21日)的一場中北美洲聯賽，蘇里南球會國際蒙哥達普（Inter Moengotapoe）出戰洪都拉斯勁旅的奧林比亞，奧林比亞正是上屆中北美洲冠軍聯賽的四強份子。國際蒙哥達普的老闆、60歲的蘇里南副總統Ronnie Brunswijk，與其兒子Damian Brunswijk一同正選上陣，他更為國際蒙哥達普上陣了53分鐘，輸了3球。最終，國際蒙哥達普在首回合主場吞奧林比亞6蛋。

被國際刑警追緝的毒販

國際蒙哥達普次回合作客洪都拉斯能否追回比數仍然未知，不過可以知道的是Ronnie Brunswijk肯定不會上陣，因為這個60歲的球會老闆，是絕對不能出國，因為他是國際刑警追緝人士，他的罪名是販毒，故此他將無法離開蘇里南。有趣的是，Ronnie Brunswijk雖然年少時打劫過銀行，但同時又在助養着50個兒童。另外，媒體還有一段片段，Ronnie Brunswijk在該場比賽賽後，到對手奧林比亞的更衣室向球員派錢，而相關金額及原因則未有透露。

中北美洲聯賽是中北美洲及加勒比海足球協會的次級賽事，級別類似亞洲的亞協盃或是歐洲的歐霸盃，中北美洲聯賽的冠軍是可以獲得來季中北美洲冠軍聯賽的參賽資格。而國際蒙哥達普是以加勘比海球會錦標亞軍取得參賽資格，因為賽事冠軍的海地球隊未有參戰。