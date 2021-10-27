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8年前槍殺女友　南非刀鋒跑手將獲假釋
36 分前
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殘奧南非Oscar PistoriusReeva Steenkamp殺人案
8年前槍殺女友　南非刀鋒跑手將獲假釋
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南非刀鋒跑手比托利斯有望獲得假釋。(美聯社)

「刀鋒跑手」前南非殘奧運動員比托利斯（Oscar Pistorius）在2013年因為槍殺女友，其後被加刑至13年5個月的刑期，不過南非近日將採取假釋的程席，令這個前殘奧金牌得主將提早出獄。

2013年的比托利斯聲稱因為有賊入屋，而用槍誤殺了女友Reeva Steenkamp，然而之後警方有峰迴路轉的指控，稱比托利斯其實是與女友爭吵後，以槍殺了女友。不過當時法官指警方的證據不充分，令比托利斯避過謀殺的指控，僅以過失殺人罪，被判囚5年。之後在2015年，控方上訴後比托利斯謀殺罪名成立，而被加刑至13年5個月。

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Steenkamp父母將與比托利斯會面。(美聯社)

將先與女友家屬會面

在8年之後，比托利斯獲得假釋機會。南非的更生機構表示，將安排比托利斯與女友的家人會面。聲明指，在當局考慮批准假釋前，犯人需要承擔自己的所作所為，也是一次機會給予他向受害人道歉及尋求和解。

Steenkamp的家屬表示，希望能與比托利斯會面。代表律師透露，Steenkamp的母親已原諒了比托利斯，但認為不代表比托利斯沒需要承擔刑責。而Steenkamp父親則有一點掙扎，但仍希望在適當時間發表自己想法。律師又指，符合假釋資格不等於可以假釋，又指Steenkamp父母其實對於比托利斯如此快獲得假釋資格感到震驚，不過程序最快要到2023年3月才完成。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/8年前槍殺女友　南非刀鋒跑手將獲假釋-292389
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