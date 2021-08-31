Adidas 4DFWD實測｜連MIRROR都讚好？4D中底緩衝推進有驚喜

近期最多人討論的跑鞋必數adidas新推出的4DFWD，除了因為adidas找來MIRROR三子宣傳外，以獨家的Carbon製作技術打印出的 4D 中底更是充滿時尚感。到底連MIRROR的Ian都讚不絕口的4DFWD又好跑嗎？

除著跑鞋科技上的進步，各品牌除了要追求運動表現，亦要追求sport lifestyle。adidas的4DFWD的設計概念是以全新4D中底技術，改變結構改變回彈軌跡，不只是往上回彈，更會像青蛙一樣幅度向前。即跑手每跑一步，便會更流暢向前踏出另一步。有興趣可以到adidas Running 創意總監Sam Handy的IG片了解其科技及理念。

4DFWD推進、緩衝佳

試穿上腳時，首先發現這對4DFWD設計偏大，加上襪套式設計沒有實在的lockdown感覺，有興趣的朋友需要試小半個碼。而以PRIMEKNIT編織的鞋面亦雙足感覺十分通爽，於炎夏跑步亦毫不焗促。到真正落場試跑，落地腳感的確是十分特別，4DFWD帶來的推進感真的出乎意料的好，會有種帶你去前走的感覺。

如果拿4DFWD與Ultraboost系列比較，跑者更能體會到嘗試加速時，4DFWD可以提供到更彈更有推進力。另外，貌似「公仔麵」的4D中底於緩震表現上亦十分出色，加上跑鞋的後跟位亦有一定厚度，相信亦對緩衝有幫助，筆者試跑10K感覺4DFWD可令跑手較為省力，用來慢跑或恢復跑都十分合適。

到快跑時，筆者感到中底柔軟，落腳會有種將力量卸走的感覺，要發力加速時便更費力。加上足踝部分支撐不算太多， lockdown感不足令高速轉向或加速時有種不夠穩定的感覺。如果跑手時追求速度，adidas的Adios Pro 2或Adios 6將會更加合適。

到底4DFWD好唔好跑？個人認為幾跑得，不過要視乎跑手需要：假如你是個休閒跑手，你可以選擇Ultraboost系列；如果你想認真點跑步、同時又想要較為lifestyle款式的跑鞋，你可以選擇4DFWD；如果你想認真追求速度而又不用追求lifestyle款式便可考慮Adios Pro 2。

adidas 4DFWD優點：

‧落地腳感及緩震表現出色

‧推進力出色，適合慢跑或恢復跑

‧鞋面通爽，夏天跑步亦不焗促

adidas 4DFWD缺點：

‧跑鞋足踝支撐不太足夠，加速時不夠穩定

‧鞋帶有點過長

‧鞋面感覺不夠耐用

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