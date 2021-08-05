adidas Derrick Rose第12款簽名鞋向芝加哥致敬

adidas推出全新Derrick Rose簽名籃球鞋款D Rose Son of Chi，向Derrick Rose出生的城市——芝加哥致敬。



Derrick Rose與芝加哥有著深厚的淵源，他在芝加哥出生及成長，兒時在Englewood區的球場與籃球結緣，在芝加哥公牛隊開始他的職業生涯，更在22歲時成為了NBA歷史上最年輕的MVP。最近adidas及Derrick Rose因此以簽名籃球鞋款D Rose Son of Chi向芝加哥致敬。



D Rose Son of Chi融入過去12年Rose多款簽名籃球鞋的元素，包括鞋舌、鞋底及鞋墊飾上Derrick Rose個人專屬標誌logo，鞋頭及鞋跟分別融入adiZero Rose 1.5 及D Rose 11的獨特設計元素；承襲D Rose 4的中底，D Rose Son of Chi採用輕盈的BOUNCE科技中底，提供出色緩震效果。另外，D Rose Son of Chi 鞋頭到鞋身兩側有 12 道縫線，未知是否代表第12雙簽名鞋



adidas全新D Rose Son of Chi 籃球鞋將於即日起於adidas香港官方網上商店(https://www.adidas.com.hk/ ) 發售。