adidas Derrick Rose第12款簽名鞋向芝加哥致敬

adidas推出全新Derrick Rose簽名籃球鞋款D Rose Son of Chi,向Derrick Rose出生的城市——芝加哥致敬。



Derrick Rose與芝加哥有著深厚的淵源,他在芝加哥出生及成長,兒時在Englewood區的球場與籃球結緣,在芝加哥公牛隊開始他的職業生涯,更在22歲時成為了NBA歷史上最年輕的MVP。最近adidas及Derrick Rose因此以簽名籃球鞋款D Rose Son of Chi向芝加哥致敬。



D Rose Son of Chi融入過去12年Rose多款簽名籃球鞋的元素,包括鞋舌、鞋底及鞋墊飾上Derrick Rose個人專屬標誌logo,鞋頭及鞋跟分別融入adiZero Rose 1.5 及D Rose 11的獨特設計元素;承襲D Rose 4的中底,D Rose Son of Chi採用輕盈的BOUNCE科技中底,提供出色緩震效果。另外,D Rose Son of Chi 鞋頭到鞋身兩側有 12 道縫線,未知是否代表第12雙簽名鞋



adidas全新D Rose Son of Chi 籃球鞋將於即日起於adidas香港官方網上商店(https://www.adidas.com.hk/ ) 發售。