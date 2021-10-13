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BLM︱抗拒賽前單膝蔓延　南非板球員拒跪被禁落場
1 小時前
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BLMT20板球世界盃南非種族主義單膝下跪Quinton de Kock
BLM︱抗拒賽前單膝蔓延　南非板球員拒跪被禁落場
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南非板球員Quinton de Kock因拒絕下跪而未能參與比賽。(路透社)

因為Black Lives Matter運動而興起的賽前單膝下跪，越來越不受運動員的歡迎。現時正進行的T20板球世界盃，南非的一名球員Quinton de Kock就表示，因為個人理由，不想在賽前下跪，雖然南非板球總會表示尊重其個人選擇，但是de Kock在之後對西印第安的比賽就未有被列入名單。

對於有關賽前單膝下跪的議題，在運動員間已出現不少批判的聲音，當中除了質疑有關行為的作用以及意義之外，以及質疑是否該只重視黑人種族的問題。而南非的Quinton de Kock亦表示自己不想單膝下跪，他表示：「我的原因？我不想公開，這是我自己，我個人的意見。每個人都有自己的決定，沒有人可以強迫去做任何事，生命中不會有的。這是我自己的看法。」

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在南非對西印第安的比賽，雙方球員都有賽前單膝下跪。(路透社)

南非板球總會：對南非歷史尤其重要

然而南非板球隊就要求球員下跪，南非板球總會聲明表示：「這是全球對抗種族主義的姿態，是體育人跨項目的共同象徵，因為他們察覺到體育能團結所有人的力量。」總會又指：「在考慮過所有議題，包括球員們的自由選擇之後，董事局想明確地表示，要看到球隊一起支持對抗種族主義，這對南非的歷史尤其重要。」

南非板球總會表示：「董事會認為，多元文化可以從日常很多的方面表達出來，而這不適用於對抗種族主義。」南非板球隊在之前對澳洲的比賽，也不是所有成員單膝下跪，部分人選擇高舉手臂。

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在英格蘭對匈牙利的世界盃外圍賽，單膝下跪的英格蘭就曾被匈牙利球迷柴台。(路透社)

單膝下跪漸受爭議

單膝下跪的舉動源於2016年，美式足球的四分衛Colin Kaepernick開始，在去年開始廣泛傳播，並在上球季開始在英超聯賽以及歐洲國家盃等比賽出現。不過有關議題亦開始受到挑戰，當中包括有英超黑人球員批評有關行為的用處，以及批評其虛偽。早前在英格蘭對匈牙利的國際賽，亦曾受到匈牙利球迷的柴台，有印度政客則指出，印度球員在支持Black Lives Matter，卻不會對抗印度社會不公義的種姓制度等。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/blm︱抗拒賽前單膝蔓延　南非板球員拒跪被禁落場-290431
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