C朗末段兩球反勝愛爾蘭 創國際賽入球紀錄

36歲的葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），在昨晚(1日)的世界盃歐洲區外圍賽，在完場前兩個頭槌，為葡萄牙主場反勝愛爾蘭2:1。C朗同時以111個國際賽入球，成為有史以來最多國際賽入球的球員。

賽前國際賽入球與前伊朗國腳阿里戴伊（Ali Daei）以109個國際賽入球並列，但C朗仍有很多機會改寫歷史。C朗在今場開賽15分鐘就有一個創造歷史的機會，愛爾蘭球員在禁區內的犯規，令葡萄牙獲得12碼。可是C朗主射被愛爾蘭門將巴斯奴（Gavin Bazunu）擋出。愛爾蘭更在完半場前，由艾根（John Egan）角球頂入領先。

末段兩個頭槌反勝

換邊之後葡萄牙極力希望扳平，但是仍要到完場前的89分鐘，才由C朗接應干卡路古亞迪斯（Goncalo Guedes）傳中頂入為葡萄牙扳平，這亦是C朗第110個國際賽入球。不過在補時6分鐘，C朗再接應祖奧馬里奧（João Mário）的傳中頂入，協助葡萄牙戲劇性反勝愛爾蘭，並且以111個國際賽入球成為世界上最多國際賽入球的球員。葡萄牙目前在世界盃歐洲區外圍賽A組，以3勝1和得10分領先。

C朗賽後表示：「我很開心，這不只是因為我打破了紀錄，而是我們創造的這個特別時刻。在完場前入兩球，我很感激球隊所做的，我們都相信到最後，這令我很高興。」

近半入球比賽末後段射入

外國傳媒統計，C朗111個國際賽入球中，有近半的55球在比賽最後30分鐘射入，當中更有33球是在最後15分鐘，包括今場的2球。而上半場的尾30分鐘，C朗亦射入33球，當中17球是16至30分鐘而16球在31至45分鐘。至於開賽頭15分鐘則入11球、下半場首15分鐘就入12球。

而111球中有33球是在世界盃外圍賽取得，歐洲國家盃外圍賽亦有31球，而國際友誼賽僅19球。另外歐國盃決賽周就有14球、世界盃決賽周僅7球，另外5球在歐國聯以及2球在洲際盃。另外，C朗有91球在禁區內，20球在禁區外。以及14球是12碼，9球是罰球。而他分別在立陶宛及瑞典取得7球，皆是攻入得最多的球隊。