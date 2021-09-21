DQ排球隊︱5會聯合聲明斥排總缺合法理據

5支球隊早前被排球總會取消正式會員資格，排總日前回應稱是因應認為上屆董事會處理欠準則，故現屆董事會「審視」後決定推翻原決定。不過，5支球隊昨晚發表聯合聲明，指排總的解釋欠缺法律依據。未能正面回應事件，亦未能提供合法合理的理據及相關證明文件，未能令公眾知悉事件。

5支遭DQ的本地排球隊ALPS SPORTS ASSOCIATION、力臻排球隊、青龍排球會、葵青女子排球隊及仁濟排球會，昨午發表聯合聲明回應排總。就排總指他們的會員資格並不合法，5會回應指他們是獲得上屆董事會經過兩次會議及上屆董事會外聘的法律顧問意見，又指獨立大律師意見亦認為相關投訴並不成立。

指排總理據欠透明

對於現屆排總董事會指，5會的入會程序，欠缺清晰準則，不過5會指出，在排總的會章內已有列名細則，認為現屆董事會以其欠準則，但又無法提供理據表達質疑。而對於現屆董事會以獲得大律師意見，認為5會會員資格欠準則以及認為投訴合理，5會表示有要求排總公開報告，但排總未有回應。

5會又批評，排總的裁決欠公開透明，又認為所謂的「大律師意見」並不應凌駕於會章，要求排總公開相關文件以讓公眾了解事件。