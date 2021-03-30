F1大戰 撞走韋斯達本稱霸英國站 咸美頓：我毋須道歉

F1英國站兩巨星撞車！7屆冠軍咸美頓戰車在首圈與勁敵韋斯達本戰車碰撞，導致後者車毀人送院兼退賽。最終「黑帝」在被罰10秒下，在主場拿下今站冠軍，積分榜上追至只落後韋斯達本8分，而二人賽後繼續「隔空」過招。



銀石賽車場之戰，排頭位出賽的韋斯達本在首圈與尾隨的咸美頓戰車入彎時碰撞，韋斯達本戰車撞出跑道，高速撼向圍欄，幸可自行離開戰車，送院治理後無大礙。至於「黑帝」繼續作賽，在倒數第3圈趕過法拉利的利斯歷，以首名過終點，時間為1小時58分23秒，被罰10秒仍獲今站獎盃，而利斯歷與咸美頓的隊友保達斯則分列2、3位。10站過後，韋斯達本仍以185分排車手榜首，咸美頓落後8分排次名。

咸美頓賽後如常慶祝奪標，惹來身在醫院的韋斯達本不滿，在Twitter發文批評：「很高興我沒大礙，但我對這情況被退賽感到失望。對咸美頓的處分根本無助於我，而對他在賽場上的危險動作亦沒有公平處理。當我在醫院看着他慶祝，這根本是欠缺尊重與沒有體育道德的行為。」韋斯達本所屬的紅牛車隊領隊賀拿亦狠批「黑帝」的撞車意外是業餘級數，只能慶幸旗下車手未有受到重傷。

咸美頓賽後卻懶理批評指責，並回應：「我沒有甚麼說話要對賀拿說，也沒有必要為任何事道歉。我也擔心韋斯達本，也不希望有車手受傷，但我在賽道上都是強硬的，絕不手軟。事實上，F1這運動本身便帶有危險性，我只能祝福他。」另外，賽後有車迷在社交網對「黑帝」作出種族歧視留言，又貼上猴子表情等，但咸美頓未有就此作補充。