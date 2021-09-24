F1︱咸美頓俄羅斯站奪冠 成首位百勝車手

7屆世界冠軍的F1車手咸美頓（Lewis Hamilton），在今季的F1俄羅斯站再奪冠軍，成為F1史上首位贏得100個分站的車手。

在昨晚(26日)舉行的俄羅斯站，另一位英國車手諾里斯（Lando Norris）以頭位出賽，而在車手榜上領先的韋斯達賓（Max Verstappen）則因為在上一站與咸美頓的意外，被判罰要下跌3位出賽，最終他選舉不進行排位而從最後起步。而第4位起步的咸美頓，一度跌落第6。

諾里斯最後失誤讓出冠軍

比賽至第49圈，索契的賽場開始下雨，雖然距離終點只有4個圈，但仍有多位車手進入維修站更換雨胎，當中包括咸美頓及韋斯達賓。而領先的諾里斯則選擇繼續，結果在第51圈的第5個彎道就因為跣胎而滑出跑道，被咸美頓追過，他雖然之後進入維修站換胎，但最後僅得第7。咸美頓最後藉此帶領至終點，取得他第100場F1的勝利，而由第20位起步的韋斯達賓則以第2衝線。咸美頓在車手榜以246.5分，力壓244.5分的韋斯達賓，重登車手榜首。

賽後，生涯首度排頭位，但最終因為換胎問題遲疑失掉冠軍的諾里斯，與咸美頓出席記者會。咸美頓在記者會上問諾里斯：「你不想進來嗎？」諾里斯表示，自己得到的指示是雨會一直維持，而賽道上仍然較乾，不過之後雨勢漸大成為關鍵，諾里斯指：「賽道那時仍然夠乾，我收到的訊息是雨勢還是保持那個樣子。顯然，你得到的訊息與我不同。」咸美頓回應指：「是的，我車隊今場非常好，不過我都忽略了第一次指示。」

咸美頓指車隊仍需改善

諾里斯之後指：「我很不高興。我本來是可以贏，但我最後沒能。我做了我的決定，但是以今日結果而言他們顯然是出了錯誤。」諾里斯所屬的麥拿崙車隊表示，會就今站結果進行檢討，為何與對手的天氣分析得出不一樣的結論。

至於咸美頓則表示，自己雖然登上車手榜首位，但是今年仍有7場的比賽，未來仍需要努力爭勝，他指出，車隊還有很多地方需要改善。