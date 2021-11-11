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F1︱咸美頓或被取消巴西站正賽資格
1 小時前
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F1一級方程式Lewis Hamilton巴西站FIA平治Max Verstappen
F1︱咸美頓或被取消巴西站正賽資格
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7屆世界冠軍咸美頓或面臨被取消巴西站比賽資格。(路透社)

尋求第8次贏得一級方程式總冠軍的英國車手咸美頓（Lewis Hamilton），似乎陷入重大挫折。雖然他取得周末(13日)衝刺排位賽的首位，可是他不單因為車隊更換引擎而要被罰在正賽要退後5位出戰，更可能連參賽資格都要被取消。

平治車隊早前因為更換了戰車引擎，令咸美頓已被要求在周日的正賽，退後5位起步。而咸美頓雖然在試車中取得周末衝刺排位賽的頭位，或可令他在車手榜追回一點分數，但是他又再收到壞消息。因為國際汽車聯會（FIA）宣布，將調查平治車隊的DRS系統，因為有傳平治的DRS系統啟動時間超出F1的規定，令他有更多時間獲得額外的加速。

若然FIA的調查，證實平治車隊違反了相關的規則，咸美頓將會被取消巴西站的正賽資格。目前咸美頓已落後車手榜領先的韋斯達賓（Max Verstappen）19分，而連同周日的巴西站，今季F1只餘下4個賽站，咸美頓早已表示餘下每站都必要爭取冠軍才有機會後上成總冠軍。

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平治戰車被指違規，FIA將作出調查。(路透社)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/f1︱咸美頓或被取消巴西站正賽資格-292842
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