F1︱咸美頓推動計劃 招聘黑人理科教師

7屆一級方程式冠軍車手咸美頓（Lewis Hamilton），宣布推動一項計劃，以招聘黑人理科教師。

首位黑人一級方程式世界冠軍的咸美頓，早前就啟動了一個計劃，調查有關英國賽車運動缺乏多元性的問題。咸美頓表示：「聚焦於尋找最好的方式去吸引黑人人才擔任理科教育的職位。」咸美頓表示，他的計劃是希望讓教育的框架可以更廣泛。

咸美頓的計劃將會在最初兩年，與慈善教育機構合作，試行新的方法去尋找黑人理科教師，並希望可以率先聘請150名黑人教師，到英國的弱勢社區服務。咸美頓指，自己的目的是希望可以為年輕黑人學生，向理科學習踏出跨越障礙的第一步。

咸美頓的調查指出，全英國只有2%的教師擁有黑人背景，有46%學校的教師都並非多元文化。而數字亦顯示，只有1.1%的教師是非裔黑人。咸美頓表示自己在學時沒有遇過黑人教師，但他相信如果能夠有一個教師可以更好地明白他們的背景，會對他的學習成績有幫助。