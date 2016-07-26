F1︱明年中國站再度取消 連續3年停辦

一級方程式賽車（F1）公布了2022年的最新賽程，其中中國站再度取消，並由意大利伊莫拉（Imola）的賽道所取代。至於過去兩年都沒有舉辦的新加坡、澳洲、日本及加拿大賽站則仍榜上有名。賽會表示，會在情況許可下再度舉辦。

因應全球新冠疫情的影響，F1過去兩季多個賽站被取消，當中包括中國站。而原定明年的中國站於4月24日舉行，不過在F1公布的賽程，已被意大利伊莫拉的賽道所取代。F1在有關聲明表示：「會在條件許可下，適當時間恢復有關賽程」。然而過去兩年同樣受疫情影響而取消過的新加坡、澳洲、日本及加拿大站則仍然在F1的賽程之上。

避世界盃提早結束

明年的F1會進行23站賽事，首站比賽會於3月20日在巴林舉行，而最後一站的阿布札比則於11月20日上演。F1方面預計來年因為疫情的影響而取消分站的機會相對較低。另外，由於要避開明年11月21日在卡塔爾舉行的世界盃，故此比賽提前完成。

而邁亞密是今年新增的賽道，並且列入藍帶賽事之一，亦是繼在德州舉行的美國站之外，另一個在美國舉行的賽站。