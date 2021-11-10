F1︱賽會宣布禁嘉賓帶保鑣入賽道

一級方程式賽會公布，將會禁止名人帶同保鑣進入賽前的跑道。原因是上月的美國站賽事，前F1車手、現為評述員的布倫德(Martin Brundle)，在賽道訪問時被一位保鑣阻止。

上月在美國奧斯甸舉行的美國站賽事，布倫德如常在開賽前的跑道，向在場的名人進行訪問。其中問到美國饒舌歌手Megan Thee Stallion時，布倫德先問對方會否即場為F1作饒舌表演，Stallion表示不想在當日表演，而之後布倫德就問Stallion支持哪位車手，其保鑣隨即上前阻止，並聲稱「你不可以這樣做」。事件惹起布倫德不滿，他自言一直以來這樣採訪都沒有問題，無論荷李活巨星，抑或體育界傳奇。

稱疫情及空間有限

F1賽會之後表示，因應疫情限制以及空間有限，將不容許名人們將保鑣帶落賽道。而賽會同時補充，他們不會強迫名人接受訪問。布倫德在Twitter形容，形容F1今次決定是「布倫德條款」，他又指：「對我而言，我才不在乎誰人去賽道探訪，越多就最好。可以與我說話，不理睬我、推、揮手、擁抱，叫我個名，你喜歡甚麼都可以。我只是想炒熱氣氛，享受這個時刻。我不會要求作出甚麼的改變。」

62歲的布倫德在1984至1996年間是F1車手，曾與7屆世界冠軍舒麥加曾在班列頓車隊做隊友。