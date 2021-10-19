Hyper Speed Pro實測｜Descente首對碳板跑鞋 高穩定支撐重磅跑手

踏入馬拉松季節，跑手亦不只加緊操練，各大品牌亦開始推出新款、新色跑鞋。其中日本運動品牌Descente便推出了首款全掌碳板跑鞋Hyper Speed Pro作為頭炮，其表現又是如何呢？

Descente Hyper Speed Pro簡介 中底高度（鞋跟/前掌）：35/29毫米 足跟差：6毫米 中底：PRO:PEL-D＋雙層中底 重量：368克

鞋身較重耐外底磨度極高

過去Descente以滑雪用品起家，近來跑步大流行，他們亦自家研發了最流行的碳板跑鞋。不過與市場上的碳板跑鞋相比Hyper Speed Pro便大大不同。首先拿上手把玩，便覺得鞋身368克較其他比賽鞋重。其外底甚厚，相信耐磨度亦遠高遠其他碳板鞋。外露出來的碳板加上雙層中底，慢跑起來感覺十分硬，回彈感覺不算高。

抗扭、保護及支撐能力出色

筆者穿上腳試跑6公里 easy run、10公里tempo run後，雖然未太感覺到太強的回彈力，但其採用了較厚的兩層高緩震泡棉、夾全掌碳板中底設計，於抗扭及屈曲度甚高，對保護跑手及足弓支撐有莫大幫助。而鞋頭翹起也有省力作用，以前掌落地時亦感覺到其推進力。相信Hyper Speed Pro作為長距離訓練跑鞋不只耐用度高，對體重較重的跑手亦十分合適。

此外鞋面為針織物料，鞋楦與其他日本牌子一樣較闊，適合亞洲人腳型，包腳又透氣度，鞋領位為厚身設計，配合無縫製的鞋舌，就算是長時間穿著都十分舒服。跑手選擇時大可放心挑選自己的true size，其鞋楦夠闊，就算長跑後腳掌腫漲亦不會感到不適。

Hyper Speed Pro雖然和其他品牌的碳板跑鞋比鞋身較重及鞋底較硬，但穿上腳長時間使用後亦感到十分舒服，其穩定性和保護性都很高。大部分碳板鞋穿著後會令跑手小腿較易疲勞，Hyper Speed Pro的定位便在保護性及推進度之間，對於體重不輕又想一試碳板鞋的跑手，Hyper Speed Pro會是不錯的選擇。

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Descente Hyper Speed Pro優點 -鞋底耐磨度高，用作平時練度至比賽亦沒有問題 -鞋楦舒適透氣，穩定及保護性高 Descente Hyper Speed Pro不足 -鞋身較重，加上中底頗硬或需要更多時間開鞋 -與其他競賽鞋相比反應及推進力未算最強

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