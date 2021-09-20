James Bond 007 x adidas UltraBOOST推出聯乘跑鞋

經典英國動作諜片《007》最新續集《007：生死有時》將於月底上映，而 adidas 也和電影007合作，以片中男主角 James Bond 招牌的燕尾服以及續集中的神祕反派為靈感，推出4款crossover版 UltraBOOST。

今次合作adidas將會推出三款UltraBOOST 20及一款 UltraBOOST DNA，其設計靈感源自於 James Bond 標誌性的黑、白燕尾服，亦在鞋的不同部位加上了James Bond電影的經典槍管圖案及標誌性的 007 字樣，作為007粉絲應該會找到很大共鳴。

ULTRABOOST DNA White Tuxedo

以白色為主調，展現James Bond招牌白色燕尾服造型，鞋舌及鞋跟分別飾有James Bond電影的經典槍管圖案及標誌性的 007 字樣。

ULTRABOOST 20 Black Tuxedo

注入James Bond的經典黑色燕尾服造型，靈感來自 《007：生死有時》中緊張刺激的動作場面，鞋款採用靈敏的緩震技術，具能量回饋效能，鞋墊上亦印上電影中的古巴場景。

ULTRABOOST 20 Q Branch

鞋側支架中加入隱藏口袋，向007世界中高科技精密裝備的研發地Q Branch致敬。

ULTRABOOST 20 No Time To Die Villian

靈感源自007最新反派 Safin，營造粗糙的水泥表面感覺，純白鞋側支架模擬 Safin的陶瓷面具，鞋墊印有Safin的地堡細節。