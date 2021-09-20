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James Bond 007 x adidas UltraBOOST推出聯乘跑鞋
4 小時前
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跑鞋運動裝備adidas007James Bond
James Bond 007 x adidas UltraBOOST推出聯乘跑鞋
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James Bond 007 與 adidas推出聯名系列跑鞋。（公關提供）

經典英國動作諜片《007》最新續集《007：生死有時》將於月底上映，而 adidas 也和電影007合作，以片中男主角 James Bond 招牌的燕尾服以及續集中的神祕反派為靈感，推出4款crossover版 UltraBOOST。

今次合作adidas將會推出三款UltraBOOST 20及一款 UltraBOOST DNA，其設計靈感源自於 James Bond 標誌性的黑、白燕尾服，亦在鞋的不同部位加上了James Bond電影的經典槍管圖案及標誌性的 007 字樣，作為007粉絲應該會找到很大共鳴。

ULTRABOOST DNA White Tuxedo

以白色為主調，展現James Bond招牌白色燕尾服造型，鞋舌及鞋跟分別飾有James Bond電影的經典槍管圖案及標誌性的 007 字樣。

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ULTRABOOST 20 Black Tuxedo

注入James Bond的經典黑色燕尾服造型，靈感來自 《007：生死有時》中緊張刺激的動作場面，鞋款採用靈敏的緩震技術，具能量回饋效能，鞋墊上亦印上電影中的古巴場景。

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ULTRABOOST 20 Q Branch

鞋側支架中加入隱藏口袋，向007世界中高科技精密裝備的研發地Q Branch致敬。

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ULTRABOOST 20 No Time To Die Villian

靈感源自007最新反派 Safin，營造粗糙的水泥表面感覺，純白鞋側支架模擬 Safin的陶瓷面具，鞋墊印有Safin的地堡細節。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/james-bond-007-x-adidas-ultraboost推出聯乘跑鞋-285764
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