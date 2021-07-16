NBA總決賽 CP3遭賀列地冷卻 公鹿挫太陽叫胡

叫胡！NBA總決賽第5回合，公鹿憑奇兵賀列地成功遏制太陽「發電機」基斯保羅，並在關鍵時刻成功從後者手中偷波策動反擊，交「字母哥」安迪杜甘普「拆你屋」制勝。公鹿終在客場贏太陽123比119，總場數反超3比2，只要再贏一場便可封王。



力爭職業生涯16季首個總冠軍的明星後衛基斯保羅，近3場在賀列地嚴防之下，合共累積15次失誤，表現低迷。今場「CP3」雖仍然錄得21分11助攻，但全場個人正負值為「-6」，反映在場時連帶球隊表現不濟，同時令今場專程入場打氣的「大帝」勒邦占士失望而歸，NBA名將柏堅斯亦在社交網留言問道：「CP3還好嗎？CP3需要進行心肺復甦。」



至於在公鹿表現一向實而不華的賀列地今場交出頂級發揮，在防守「CP3」之餘，全場攻入27分兼有13助攻，成為最大贏波功臣。賽後，公鹿隊友干拿頓大讚：「他一向如是，他是天生贏家。」31歲的富經驗戰將賀列地有上佳發揮，而球會「大哥」安迪杜甘普則交出32分9籃板與6助攻數據，「二哥」米杜頓亦錄得29分，令公鹿有望至1971年後，相隔50年再奪總冠軍。



另一方面，太陽主將基斯保羅雖然失準，但超級季後賽新人迪雲布卡卻繼續有神級發揮；他全場攻入40分，成為NBA史上第7位在總決賽連續交出得分「40+」球員，可惜他獨力難支，包括完場前32秒「一打三」被對手圍攻偷波，錯過了追上機會。



翻查NBA歷史，如公鹿一樣在場數落後0比2下，連贏3場反超「叫胡」的情況，就只有1955年活塞、1977年拓荒者及2006年熱火，當中除活塞外，其餘兩隊都能終極封王，看來公鹿今次亦有上佳捧盃希望。