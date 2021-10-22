NBA︱公牛25年來最佳開局 作客挫速龍開季4戰全勝

NBA芝加哥公牛今季迎來25年來最佳的開局，在倒戈的迪羅辛（DeMar DeRozan）取得最高的26分之下，以111:108擊敗多倫多速龍，自1996至97球季之後，首次在開季取得4戰全勝。

今季加盟公牛的迪羅辛，面對曾效力9個球季的速龍，在第4節表現搶鏡，攻下他今場26分中的11分。而2017年的選秀榜眼羅素波爾（Lonzo Ball）今場貢獻5個3分球及5次助攻，加上拉雲（Zach LaVine）的22分，令公牛以3分之差小勝速龍。

迪羅辛：這裡每個人都渴望成功

迪羅辛賽後表示：「我選擇加盟公牛的其中一個原因，就是這裡每一個人都渴望取得成功，都希望獲得勝利。這裡每一個人都肩負起這個責任，由城裡的組織以至與我交流過的球員。」他表示：「這是每個人都有的想法，是從現在開始去取勝。我們不是在建立的階段，我們是要去贏。」

不過公牛皇朝能否重建仍言之尚早，公牛之後的比賽將會對紐約人、猶他爵士、塞爾特人、費城76人及籃網，將會是球隊的真正考驗。