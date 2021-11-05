NBA︱史堤芬居里單場50分 勇士挫鷹隊5連捷

史堤芬居里（Stephen Curry）取得今季最高的50分，帶領金州勇士以127:113擊敗阿特蘭大鷹隊，以10戰9勝1負在西岸領先。

居里今場手感不俗，全場28投14中，當中包括3分19投9中，以及13個罰球全中，為球隊貢獻50分，同時他亦交出10個助攻以及7個籃板。這是他職業生涯第10次單場取得50分以上，也是勇士史上第3位單場50分及10個助攻的球員。

第3節勇士狂轟41分反勝

勇士在今場其實並不易打，首兩節表現都不如客隊鷹隊，並以4分落後。然而比賽在第3節成為轉捩點，勇士單節攻入41分，相反鷹隊僅有20分，令勇士反先對手。雖然第4節勇士收慢，居里亦在餘下3分59秒退下火線，但勇士仍大勝127:113。勇士目前以9勝1負在總成績領先。

至於洛杉磯湖人在勒邦占士（LeBron James）繼續養傷之下，在安東尼戴維斯（Anthony Davis）攻入32分，以及安東尼（Carmelo Anthony）交出29分之下，加時以126:123險勝夏洛特黃蜂。

公鹿獲邀訪白宮

另外，上屆總冠軍密爾沃基公鹿昨日到訪白宮，這是自特朗普與NBA球星交惡以及疫情影響而導致訪白宮傳統中斷之後，首支到訪白宮的NBA球隊。