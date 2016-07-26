NBA︱太陽老闆瀕被踢走 妻子疑恐嚇3前職員

NBA鳳凰城太陽班主Robert Sarver，被指經常以歧視及侮辱語言對待球會職員，被NBA賽會進行調查，並有機會因此迫使他出售球會。當中3名太陽的前職員透露，近日收到來自Robert Sarver太太Penny Sarver的訊息，並指她的言論中帶恐嚇。

Robert Sarver被指作為太陽班主多年，向球隊旗下職員經常作出種族以及性別歧視言論，NBA因此啟程調查程序，向多達70多名太陽的現職員及前職員進行查詢。其中有至少3名前職員透露，收到了Penny Sarver的Instagram或SMS訊息。職員稱，他們正思考相關的訊息是否涉及恐嚇。

傳媒向Penny Sarver查詢有關事件，她亦承認有關訊息：「經過一個周末，我決定由我自己親自去接觸一些人，試圖去澄清一些事實，以及分享一些有關我丈夫以及太陽整個組織，遭受一些謊言的指控所感到的失望和傷害。」

稱要前職員承擔後果

體育媒體ESPN就列出部分訊息：「我是Penny Sarver。我知道你與Robert（Sarver）之間有很多恩怨，令你感到難受。我想提醒你，你的現實生活將出現危機。」其後的訊息再表示：「請將你的仇恨放下，並認清你傳播的謊言和捏造的事實造成甚麼傷害。你成為焦點是那麼重要嗎？如果有些事情發生在我的小孩身上，我要你與Earl Watson（前太陽教練，公開指出Robert Sarver曾作歧視言論）承擔後果。稍稍思考一下你的子女，想像枱翻了會如何。」

收到有關訊息的職員指，除了將有關訊息解讀為恐嚇，也不知道該如何理解了。