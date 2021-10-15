NBA︱簡達發有關西藏帖文 塞爾特人比賽即被下架

NBA與中國的關係，或又因為塞爾特人中鋒簡達（Enes Kanter）的言論而再受打擊。簡達周四(21日)在Twitter身穿印有達賴喇嘛相片的T裇，並在影片批評中國政府。而國內已經將原定直播的塞爾特人比賽下架。

原籍土耳其的簡達，在2015年因為公開批評時任土耳其總統埃爾多安，而被逐出國家隊，至2017年更被取消護照，至今仍屬無國籍人士。在2019年，簡達亦曾公開支持香港社運人士。至周四，簡達在Twitter發影片，穿上達賴喇嘛T裇，並指中國國家主席習近平為「獨裁者」，指西藏是屬於西藏人等。之後簡達更貼上一對繪有雪山獅子旗及「Free Tibet」字樣的運動鞋。

在簡達發帖之後，國內直播NBA賽事的騰訊體育，立即中止塞爾特人對紐約人的比賽直播，不過該仗簡達未有上陣。而在微博一個擁有61.5萬追隨者的帳號亦表示，因為有球員的不適當言論，故暫停更新有關塞爾特人的消息。