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NBA︱自繪波鞋作抗議　簡達批Nike不敢對中國發聲
2 小時前
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NBA︱自繪波鞋作抗議　簡達批Nike不敢對中國發聲
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在周一對黃蜂的比賽，簡達以自繪的一對佐敦球鞋出現。(路透社)

NBA塞爾特人的中鋒簡達（Enes Kanter）繼續對中國維吾爾問題發表意見。他在周一(25日)對黃蜂的比賽穿上了一對寫有「現代奴隸制度（Modern Day Slavery）」的字句，並在另一邊註明該對佐敦品牌的球鞋是由奴役勞工所製造，並將矛頭指向佐敦品牌的母公司Nike。

簡達周一在Twitter發片批評Nike對在中國的不公義情況顯示沉默：「Nike在美國不公義的時候會發聲，但是當去到中國，Nike就只有沉默。」他之後在Twitter指責Nike是偽君子。

簡達已不只一次在維吾爾問題上表達意見，在接受CNN的訪問中，簡達亦指控中國在新疆的強迫勞動問題。簡達表示：「你知道誰在中國為你製造這對鞋嗎？你知道嗎？」、「別忘記，每次你將那對鞋穿在你的腳上，或是將T裇穿上身，那背後是有多少的眼淚、多少的壓迫以及多少的血。」

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早前簡達亦穿上一對自繪波鞋表達抗議。(路透社)

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/nba︱自繪波鞋作抗議　簡達批nike不敢對中國發聲-290382
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