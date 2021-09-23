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Netflix打算買入F1轉播權
56 分前
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賽車一級方程式Netflix轉播權Formula 1Reed Hastings
Netflix打算買入F1轉播權
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Netflix總裁有意購入F1轉播權。(路透社)

串流平台Netflix或會有新計劃，Netflix總裁Reed Hastings在接受德國《明鏡周刊》訪問時透露，有意購入F1賽車的直播權。

Netflix近年有不少關於F1的影片，如《Formula 1：極速求生》的3季系列影片，以至近期上架的F1車神米高舒麥加的紀錄片《舒麥加傳奇》都甚受歡迎。Hastings在訪問中透露：「幾年前，F1的轉播權賣出了。那時候我們還未能投標，但今時今日我們絕對可以考慮。」

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Netflix近年在F1的影片吸引力不俗。(美聯社)

這將改變Netflix經營策略

不過這將標誌着Netflix的經營策略出現變化，Hastings表示：「Netflix是做娛樂而不是在做新聞。不過我們還是要達到一定的標準。如果我們放任直播，我們將無法控制到直播的來源。」

Netflix的《Formula 1：極速求生》正準備進行第4季拍攝，並將包含2021年賽季，並於明年推出。不過Netflix購入轉播權仍會面臨不少問題，當中包括是各國之間轉播合約不同，若Netflix要購入將要是逐個地區或國家購入，而不是全球性。其中，美國的轉播權屬ESPN，合約至2022年，而英國及法國分別屬於天空電視台及Canal+，合約至2024年。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/netflix打算買入f1轉播權-286113
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