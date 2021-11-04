PSG女足球員被捕 涉聘打手圖斷隊友腳

法國富豪球會巴黎聖日耳門的女子隊爆出醜聞，球隊的法國女足代表Aminata Diallo在周三(10日)被捕，她被指涉嫌僱用兩名蒙面男子，在上周四傍晚襲擊隊友Kheira Hamraoui，令後者無法在周二對皇家馬德里的女子歐聯賽事上陣。

26歲的Aminata Diallo與31歲的Kheira Hamraoui同為中場球員，據巴黎警方表示，Diallo在11月4日晚與Hamraoui及另外兩名隊友晚膳後同乘坐Diallo的車返家，在抵達Hamraoui的家門外時，兩名蒙面男子將Hamraoui拉出車，並以金屬棒狂毆Hamraoui的雙腳達兩分鐘，之後隨即逃去。

隊友幸未斷腳

在襲擊後，Hamraoui被送往醫院接受治療，傷口需要縫針但未有斷腳。不過因為受傷，令Hamraoui無法在周二晚對皇馬的女子歐聯賽事上陣，而Diallo則在該仗獲得正選，球隊最終贏皇馬4:0。

PSG周三發聲明，確認Diallo被捕的消息，又指球會強烈譴責所有暴力行為。並從上周四晚起，已對女足球員的安全及健康作考量後，採取了適當行動。同時球會會與巴黎警方合作調查有關事件。