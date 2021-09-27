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Stone Island x New Balance 特別版RC Elite v2 11月5日登場！
1 小時前
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Stone Island x New Balance 特別版RC Elite v2 11月5日登場！
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RC Elite v2_SI | NB_1將在11月5日發售。

今年 3 月New Balance宣布與Stone Island長期合作，半年後官方終於公開了首款合作跑鞋，推出特別版比賽跑鞋RC ELITE v2。

New Balance日本研發分部Tokyo Design Studio與Stone Island合力設計，這次RC ELITE v2以白底加上紅色的Stone Island、NB標誌，左、右腳鞋舌更分別綴上「Stone Island Product Research」及「Tokyo Design Studio New Balance」紅色字樣。鞋面為了輕量透氣以3D 針織製成，重量僅219 克。加上New Balance 專有的FuelCell泡棉技術大底，並搭配全掌碳纖維板以提供額外中足支撐與推進力。這對特別版的RC Elite v2_SI | NB_1將會在11月5日登場，並於官網及銅鑼灣Fashion Walk概念店發售。

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共 3 張照片
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RC Elite v2_SI | NB_1

售價：$1,899
銷售點：New Balance 香港官網 www.newbalance.com.hk
New Balance Fashion Walk 概念店 – 銅鑼灣 Fashion Walk 百德新街 55 號地下 B 及 D 號舖 | 電話 : 2316 2316

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RC Elite v2_SI | NB_1售價$1,899。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/stone-island-x-new-balance-tokyo-design-studio-rc-elite-v2-11月5日登場！-291396
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