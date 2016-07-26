【防疫法寶】Airfree® Babyair40空氣消毒殺菌機 高溫殺菌不留痕

新冠肺炎變種病毒來勢洶洶，全球疫情持續反彈，防疫工作一刻都不能鬆懈，除了戴口罩、勤洗手、避免人群聚集外，為確保室內環境安全無菌，讓身邊摯愛免受新冠肺炎病毒侵害，不少人會在家添置空氣清新機或UVC消毒機。然而，市面上產品選擇五花八門，到底怎樣才能買到最佳的家用空氣消毒殺菌機？空氣清新機及UVC消毒機又是不是真正安全有效？



傳統空氣清新機或消毒機大多採用HEPA或UVC技術，前者利用濾網隔除空氣中的有害物質，後者則利用紫外線輻射破壞射程內生物的細胞核酸及DNA。不過，HEPA空氣清新機需要定期更換被細菌病毒污染的濾網，更換時有可能構成二次污染，令病毒重新回到空氣中；UVC空氣清新機雖然不會出現二次污染危機，但過度暴露於紫外線輻射中，有機會引致嚴重疾病如白內障及癌症等。

美國權威研究機構實證 有效殺滅新冠病毒

專利TSS™高溫殺菌陶瓷核心技術已先後獲多國實驗認證，有效殺滅空氣中多達99.99%的細菌病毒及有機微生物。而美國權威研究機構MRIGlobal更利用引發2019新型冠狀肺炎（COVID-19）的病毒SARS-CoV-2進行實驗測試，報告顯示Airfree®能夠在 1小時內有效殺滅新型冠狀病毒（SARS-CoV-2），滅活率高達80.5%。

專利TSS™高溫殺菌陶瓷核心技術 無需使用濾網

榮獲「歐盟工業設計大獎」的Airfree®空氣消毒殺菌機，多年來致力追求最安全有效的方法來消滅空氣中的細菌病毒。Airfree®空氣消毒殺菌機透過專利TSS™技術，無需使用濾網，陶瓷芯內部設有多個加熱毛細管，當受污染的空氣通過空氣對流進入Airfree®，陶瓷核芯產生約200度的高溫就會將微生物殺死，空氣經淨化後再進行冷卻處理，最後排出潔淨無菌空氣。

Airfree® Babyair40空氣消毒殺菌機

尺寸（直徑X高度）：15 X 33厘米

重量：1.1千克

有效使用面積：約170平方呎

歐洲製造，2年保養

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