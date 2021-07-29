丈夫與保母親暱熊抱 妻力撐：無問題

你會讓丈夫跟年輕貌美的保母玩到如相中男女如此親暱地摟抱嗎？至少美國人妻Rachel覺得無問題。

日前Rachel在TikTok上載一段影片──丈夫Andrew跟23歲保母Lizzie Norton輪流抱起或舉起對方，過程中Andrew甚至觸碰到Lizzie的胸部。影片已累計700多萬次觀看，縱使不少網民留言警告，這種「玩到癲」的嘻哈摟抱，是不恰當的調情，要Rachel留注Andrew與Lizzie的關係，但Rachel力挺兩人的行為無問題，又說他們視Lizzie如妹妹。

影片一度下架，但一周後Rachel又將之上載，同時又po上多條力撐丈夫與Lizzie的影片。Rachel解釋，Lizzie原先是兒子託兒所的保母，「她善良可愛又sweet，我地經常傾偈。她同其他保母唔同，我亦跟其他阿媽唔同，我地就好似朋友一樣，一齊傾心事、感情生活。」當託兒所因疫情關門，Rachel與Andrew便聘用她到家做兒子的保母。Rachel又稱，她與Andrew正常上班後，Andrew與Lizzie都是前後腳收工與到家，無機會見面，當日難得見面，兩人才會如此開心忘形。