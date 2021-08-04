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乘坐2100太空母艦 探索持續發展資源
1 小時前
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浸會大學地球號環境保育
乘坐2100太空母艦 探索持續發展資源

孩子們愛看科幻電影，從而了解未來的世界如何先進科技化。但不論科技有幾進步，大家仍然需要食物和水才能維持生命，地球的可持續資源真的足夠嗎？一於和孩子坐太空母艦，走到2100年的香港，探索未來香港的變化，了解今天環保和可持續發展的重要。

撰文：Charlotte
電郵：charlottechangli@gmail.com
 

原來我們現時食的蔬菜，只有1.8%是本地農場供應。香港浸會大學生物系主任及教授暨香港有機資源中心主任黃煥忠教授說，依賴外地運來的蔬菜增加不少碳排放，今次成立這個可持續資源館，是令市民更重視本地有機農業。近年，更多人關注社會可持續發展的環境保育觀念，更有「有機魚」滿足食客需求之餘，亦不會對環境造成負擔，有利海鮮可持 續發展。

為了讓參加者有更深了解，可持續資源館的故事背景設定在2100年，其時地球環境惡劣，人類逼於無奈離開地球，於一個漂浮於太空的母艦「地球號」上生活。但帶上「地球號」的資源只夠消耗100年，人類必須要在時間耗盡前回歸地球，尋找繼續存活的機會，讓孩子和家長可以思考「可持續生活」在今天的重要。

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「穿梭時空」4D多媒體影視區及「耕出未來」展區，透過多媒體技術學習農耕技術。
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戴上眼鏡可以看到地球百年後資源嚴重缺乏的慘況。
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每場參觀人數不多於16人，確保衛生安全。
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體驗學習館佔地約2,500呎，以4D多媒體影視、擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)等多媒體技術，帶你認識生物資源、有機農業和可持續消費等概念。
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可持續生活展區，讓孩子學習做個精明環保消費者。

可持續資源館(S Gallery)
開放時間：星期二至日(逢星期一休館)
查詢：3411 7164
網上預約：https://s-gallery.hkbu.edu.hk/zh/booking

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Family/乘坐2100太空母艦-探索持續發展資源-283207
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