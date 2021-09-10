健力士英國最小單位闊72吋成旅遊景點

位於英國北威爾斯康維鎮(North Wales, Conwy)有一棟被健力士世界紀錄列作「全英國最小的房子」，樓齡400年，樓高兩層，闊72吋、高122吋。

這間迷你屋外牆鬆上顯眼的紅色。上層是一間睡房，下層是客廳，單位沒有廚房及浴室。Tyley家族自1891買下單位後已傳了五代，Jan是現任業主，由於單位太小無法居住，Jan於1990年開始將它每年開放6個月作旅遊景點，每年迎來逾55,000觀光客，但今年因疫情而延遲開放。

Jan說，單位在1900年被當時的市政府，以「小到無法住人」為由，發出清拆令，但Jan的曾曾祖父與一報章編輯發起一項活動，想看看這是否英國最小的房子，結果順利獲得認證，房子逃過被拆卸的命運。

單位內的擺設一直保持原貌，樓上只放著一張小鐵床跟一張茶几，牆上掛了幾張壁畫；樓下僅有一個壁爐與茶几。據她所知，400年來這裡沒放過梳化，而日前家具公司Snug想試看能否放入一張袖珍新款梳化，Jan認為這個挑戰很有趣。日前梳化最終成功入屋，但已沒空間走動。為方便日後觀光客參觀，Jan決定保持原始模樣──不要梳化了。