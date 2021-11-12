加國醫生：早餐非必要 食與唔食無分別

很多人都認為早餐是一日三餐中最重要的一餐，而且進食分量比例是多、適中、少。但加拿大有醫生認為，即使不食早餐亦不會影響健康，反而早餐食得太好、攝取過多熱量易致肥。

加拿大醫生Jason Fung在網站「PRESIDENT Online」舉例說，以瘦人居多的法國人，早上只呷一杯齋啡；而強調食早餐有效地控制體重的美國人，肥胖比例較多。他表示，當我們睡覺時，體內會分泌所需的激素刺激身體，為翌日做好準備，所以很多人早上醒來不覺得肚餓。感到肚餓的，只是從小到大養成食早餐的習慣，讓身體有了記憶。

無論哪一餐 人體吸收熱量能力一樣

不少人強調早餐要食得豐富，午餐與晚餐的分量則可減少。但Jason稱，研究證實不論是早中晚餐，人體吸收熱量的能力都一樣。如果「夾硬」食早餐，反而會攝取過多熱量，更遑論睡醒馬上就要進食高糖的粟米片，或腸仔餐肉火腿這類加工食物。若然早上肚餓當然要食早餐，不過應避免進食加工食物及減少碳水化合物分量。