動植物公園150歲生日

新世代孩子眼中的主題公園就是有卡通人物，有機動遊戲，有花車巡遊同紀念品玩具店；父母甚至祖父母輩的公園，應該是有花有草有樹木，甚至養著不同的鳥兒和動物，讓情侶們漫步散心，孩子和爸媽一起認識來認識各類動植物，在綠蔭下跑跑跳跳樂半天。不經不覺，香港的動植物公園已經150歲生日了，為隆重其事，康文署更舉辦了很多慶祝活動，如黃昏音樂會及增建全新設施，邀請更多動植物進駐等，一於約齊男女老少來重溫昔日情懷！

撰文：Charlotte

電郵：charlottechangli@gmail.com

港島區的市中森

連爺爺嫲嫲都未必知，原來香港動植物公園早於1871年已經啟用，最初公園只是種植本地植物為主，所以最初只是叫「植物公園」。到1876年，公園開始飼養不同雀鳥及哺乳類動物，約在100年前才正式命名為「香港動植物公園」。整個公園佔地達5.6公頃，位於中環核心地段，名副其實是香港島的「市中森」。

鳥兒水獺移民到港

這裡沒有卡通人物，但有不同的動物鳥兒吸引大家目光。原有逾五十多種(或約280隻)雀鳥及哺乳類動物外，公園更引入了舉止可愛爆萌的水獺，以及有「非洲最亮麗鳥兒」稱號的黑冕鶴，而原有的美洲紅鸛及婆羅州猩猩，總讓孩子們大開眼界。

尋找百年古蹟

園內古蹟保存得很好，最適合帶孩子來看這本「活歷史書」，包括建於1861至1864年的前主要入口石柱及台階、1866年的涼亭(前演奏台)、1928年的紀念牌坊(華人紀念碑)、英皇佐治六世銅像、還有通往噴水池平台台階、花園道閘門門柱及動植物公園地標噴水池等，讓孩子更了解香港。

全新親子體感遊戲

公園內設有教育及展覽中心，除了以「世界動物之最」為主題的互動遊戲，更設有3個全新的親子體感遊戲，飼養員餵飼遊戲、飛翔遊戲和動作遊戲，大家可透過有趣的互動和體感遊戲，是有益又有趣的親子活動。

香港動植物公園

網址：https://www.lcsd.gov.hk/tc/parks/hkzbg/index.html

地址：香港中環雅賓利道

電話：2530 0154

動植物公園150歲生日