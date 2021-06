小孩專屬國際電影節 一家齊齊Back to the Cinema

有甚麼活動可以讓孩子乖乖坐下來,父母又可以一同享受呢?親子齊齊看電影是不錯選擇,但怎樣選擇適合孩子的電影又是另一個問題。幸好每年的香港兒童國際電影節正為家長解決這個煩惱。撰文:Charlotte

不經不覺香港兒童國際電影節已踏入第五屆,今屆的主題是「Back to the Cinema」,喻意疫情過後大家又可以走入戲院看電影。大會精選了六部來自世界各地的兒童電影及動畫,本年度特選雙開幕及閉幕電影,分別是由古天樂擔任執行監製、天下一電影公司聯合出品的美國動畫電影《一家人大戰機械人》(The Mitchells vs. the Machines),以及口碑載道、根據真人真事改編的台灣電影《聽見歌 再唱》(Listen Before You Sing),都是適合一家大小欣賞的電影。正如電影節大使鄭中基的分享:「小朋友的成長過程常遇到這個問題,容易因為自己的不同而掉入自卑的想法。所以要和父母一起看電影,一起培養興趣。靠父母在身邊觀察小朋友的潛能,去幫助他發展,建立自信。」看電影對小孩子的成長十分重要,趁暑假一齊睇戲,然後一家人分享感受,有助增進親子間的了解。