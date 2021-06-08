帶母親骨灰來約會 女生「搭唔上線」

不少人會透過交友網站或app來尋找對象，合眼緣又「啱嘴形」的便可進一步見面約會。就如一女網民表示，在交友網站Tinder認識一名男生，兩人有不少話題，目標與價值觀也很近似，所以她主動約男方到她家的後院BBQ。沒想到對方帶來了令她意想不到的東西──母親的骨灰，令她渾身不自在。



女網民首次約會，對方便遲大到，他解釋，不熟悉這區，在附近兜來兜去，多次經常門口都不知是此處，甚至想索性「回家算了」！



然後，他滔滔不絕講述自己身世坎坷，生活凄涼；更古怪的是他自備食材，卻沒跟女方分享。未幾，他從口袋中取出一個兩吋高的小瓶，裡面盛載著黑色粉末，女網民以為他想表演藝術沙畫給她看，不料他說：「我想將你介紹俾我媽咪識！」換言之，黑色粉末是他母親的骨灰。女網民說：「我當堂呆咗，唔識俾反應：笑好、喊好定係逃跑！」對方續道：「我鍾意帶佢出席我生命中的重要活動，我戴嘅頸鏈、戒指、手臂上嘅紋身，都有媽咪嘅骨灰。」



女網民稱，接受不了帶著骨灰來約會的男人。她隨後以還有工作要做為理由，草草結束約會。然而過了兩天，對方發短訊給她，表示：「媽媽好鍾意你，我急不及待再次見你！」女網民回覆：「我同你和你阿媽都搭唔上線。」