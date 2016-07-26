廚房添新裝

這麼長時間的疫情，少了外出的機會，令不少人迷上了入廚，親手炮製美食，成為住家廚神。工欲善其事，必先利其器，功能多廚房用品確是好幫手，對一些追求「顏值」的廚神來說，更希望廚房用品實用之餘更外形別致，儼如廚房的一件藝術品。

撰文：Charlotte

電郵：charlottechangli@gmail.com

翠綠盎然氣炸鍋

氣炸鍋已成為香港家居必備的小電器，不說不知原來已經面世有十年歷史，既可以烘多士炸雞翼，又可以焗蛋糕整叉燒，這款專利Rapid Air高速空氣循環技術的設計，既令食材低油脂仍可做到脆口健康。之前賣斷市的粉綠重新登場，體積小巧適合小家庭。(Philips，$1,698)

蜜糖兒廚師機

大部分住家廚神都想擁有一部廚師機，推薦品牌專屬色系焦糖蜜色，和同系列的4.8公升抬頭式廚師機一樣，配置10檔轉速、憑藉機身上的統一接口，可搭配多達15種功能配件，套裝配備兩個攪拌碗，方便同時做不同食材而不用即時清洗。(KitchenAid ，$5,980)

三合一健康蒸煮氣炸鍋

寸金尺土的開放式廚房，要一次過擁有蒸焗爐、燒烤爐和氣炸鍋是奢侈的願望？最近新出的三合一健康蒸煮氣炸鍋就可以了，蒸煮功能保留食材的原汁原味和營養，特設的鑄鋁烤盤能烹調細嫩多汁的烤肉，熱風氣流的氣炸功能亦可以炸出低脂脆口美食，內置 7 種簡單烹調模式、預設結合烹飪程序，一次過滿足三個願望。(Tefal，$2,998)

限量香草綠鑄鐵鍋

不少人喜歡鐵鍋原因是它們色彩繽紛，每有新色系都心思思想買多一個。最近品牌罕有推出香草綠色系，配襯時下流行的田園風廚房設計，聽說首推的50個已於一小時內售罄，今個星期加推小量登場，要買就快手了！(STAUB，$3599)

時裝名牌攪拌機

時裝品牌D & G和廚房家電有甚麼關係？品牌和意大利著名廚房家電Crossover，推出廚房小家電，當中最受歡迎是這款攪拌機，獨特的意大利瓷磚圖案風格是賣點，為廚房帶來不一樣的地中海風情。攪拌機本身3種預設模式，不單可碎冰及做沙冰，亦有打堅果、豆類的功能，有姿勢有實際。(Smeg，$6,980)



Shop List：

Philips 2619 9663

KitchenAid 3759 8238

Tefal 2395 3331

STAUB 2687 5879

Smeg 2761 0182



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