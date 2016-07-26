日網票選最愛「寶礦力女孩」 日劇女王綾瀨遙踞榜首

日本大塚製藥旗下的「寶礦力水特」多年來更換了不少代言人，像是綾瀨遙、川口春奈、宮澤理惠……她們都以招牌少女甜美笑容，予人留下深刻印象，到底誰是日本網民心中的寶礦力女神呢？網站rankingoo為此做了一項調查與投票，並於前日公布結果。

第10名：中島Sena

第9名：汐谷友希

第8名：鈴木杏

第7名：中山艾米莉

第6名：森高千里

第5名：中條彩未

第4名：川口春奈

模特兒出身的川口春奈，拍寶礦力廣告時候才14歲，超嫩超可愛。蔚藍天空與白淨沙灘，將川口的青春活力襯托得更加耀眼！這支廣告後開始被更多人認識，因此有更多日劇演出機會，如在《金田一少年之事件簿》飾演七瀨美雪。

第3名：宮澤理惠─今年已48歲的宮澤理惠，由1988年至1990年任代言人，當年才16歲，無論是在街頭追逐滾動的寶礦力罐或衝浪，都是男生心目中的女神。網民形容她形象可愛健康、難忘的美少女。

第2名：一色紗英─在1991年到1994年連續三年擔任代言人，並於1992年與木村拓哉合作日劇《是誰偷走我的心》令人印象深刻，同時在廣告中，她無憂無慮享受大自然的情景，同樣叫fans難忘。

第1名：綾瀨遙─日劇女王綾瀨遙，是2005年至2006年的代言人，多個廣告包括穿著校服追火車、著白色三點或泳衣浮在水面，或哼著歌浸溫泉，都記憶猶新。網民大讚：「她令寶礦力睇起嚟好好飲！」