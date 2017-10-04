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景泰藍掐絲琺瑯 打造富士山杯墊
26 分前
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工藝品世遺級工藝
景泰藍掐絲琺瑯 打造富士山杯墊

對不少OL來說，做小工藝是一個靜心療愈的好時光，親手做的小物更是送禮自奉兩相宜，難怪坊間不斷有手藝工作坊推陳出新。最近則有「景泰藍掐絲琺瑯工作坊」，景泰藍早在2006年列入第一批中國國家非物質文化遺產名錄，現有機會在工作坊體驗，值得一試！

撰文：Charlotte  電郵：charlottechangli@gmail.com
 

景泰藍掐絲琺瑯 經年不脫色
「掐絲琺瑯」又稱「燒青」，盛傳於中國明代景泰年間(公元1450-1457年)故得名「景泰藍」。掐絲，是先以扁長的金屬線勾畫出圖案，再將各種顏色的琺瑯填入其中，製出瑰麗多彩的工藝品，琺瑯顏色料優點是經得起歲月洗禮，數十年甚至過百年依然豔麗。因為手工精細，我們常見的「唐卡」畫作都是景泰藍掐絲琺瑯手繪，即使熟練畫藝師，亦動輒用上數月甚至年計才可以畫成。初學者體驗班，導師Debby建議由小杯墊和簡單富士山圖案起步，一般大約2至3小時完成。

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1 富士山線條簡單，相對較易做，適合初學者。
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2 上了數堂的學員可以做到一些更精細的小畫。
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3 導師Debby親身到西藏學藝，上課更會和大家分享當地所見所聞。
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4 景泰藍顏料質感較水質，頗工夫，出來效很富立體感。
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5 工作室內擺放了很多大師級作品，Debby會為大家講解。
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6 學習景泰藍掐絲琺瑯需要很靜心，學員指情緒亦得到放鬆。

景泰藍掐絲琺瑯工作坊體驗班
時數：2至6小時，視乎圖稿複雜程度而定
費用：$55至$1,000
網上報名：https://www.tsultrimnorbu.com/book-online

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Family/景泰藍掐絲琺瑯-打造富士山杯墊-282145
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