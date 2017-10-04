景泰藍掐絲琺瑯 打造富士山杯墊

對不少OL來說，做小工藝是一個靜心療愈的好時光，親手做的小物更是送禮自奉兩相宜，難怪坊間不斷有手藝工作坊推陳出新。最近則有「景泰藍掐絲琺瑯工作坊」，景泰藍早在2006年列入第一批中國國家非物質文化遺產名錄，現有機會在工作坊體驗，值得一試！

撰文：Charlotte 電郵：charlottechangli@gmail.com



景泰藍掐絲琺瑯 經年不脫色

「掐絲琺瑯」又稱「燒青」，盛傳於中國明代景泰年間(公元1450-1457年)故得名「景泰藍」。掐絲，是先以扁長的金屬線勾畫出圖案，再將各種顏色的琺瑯填入其中，製出瑰麗多彩的工藝品，琺瑯顏色料優點是經得起歲月洗禮，數十年甚至過百年依然豔麗。因為手工精細，我們常見的「唐卡」畫作都是景泰藍掐絲琺瑯手繪，即使熟練畫藝師，亦動輒用上數月甚至年計才可以畫成。初學者體驗班，導師Debby建議由小杯墊和簡單富士山圖案起步，一般大約2至3小時完成。

景泰藍掐絲琺瑯工作坊體驗班

時數：2至6小時，視乎圖稿複雜程度而定

費用：$55至$1,000

網上報名：https://www.tsultrimnorbu.com/book-online