暑假STEM之旅

暑假屬於孩子的歡樂日子，不想為孩子編成密集補習班的父母，不妨讓他們享受一個愉快樂習之旅，集科學和藝術的創意工作坊及夏令營，遊戲中學習，結交新朋友，為童年帶來美好的回憶，比預早學定新學年的課本有意義得多！

撰文：Charlotte 電郵：charlottechangli@gmail.com



夏令營對孩子來說是一個不錯的體驗，不過疫情下未必想孩子住宿舍，夏令日營是不錯的選擇，「慢活‧樂」@元創方PMQ今年就有一個Makerbay - Science Summer Camps──為期3天的工作坊，主打科學實驗課程，從而培養觀察和探索的習慣。正值夏季，主題內容包括自然災害、太空之旅、藥劑實驗室和可持續生活習慣。這些工作坊都是中英雙語教學，讓孩子更好掌握生活英語。

Makerbay - Science Summer Camps及SUMMER STEM Program

日期：8月11至13日(夏令營)、8月2日至6日(Stem Program) 時間：上午9:30至11:30 地點：元創方PMQ

合適年齡：3至9歲 (2至5人一組) 收費：$1,250(夏令營)，$3,600(Stem Program)

查詢：curiositykids (93012546/ contact@curiositykidshk.com) Blueinno (55405257 / contact@blueinnotechnology.com)