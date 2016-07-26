烘焙STEAM活學活用

疫情下 ，好多媽媽都成為了烘焙達人，上網睇片找食譜學做麵包糕點，名副其實有得食有得玩。實說實話，烘焙原理連爸媽也未必知道。在STEAM學習新勢代，小孩子比大人知到更多常識，孩子上 STEAM x Baking暑期班，每款食材每個步驟，都可以是一個常識科學，讓孩子更了解每個麵包糕點背後的故事。

撰文：Charlotte 電郵：charlottechangli@gmail.com 模特兒：Valerie

哈里小屋的「STEAM x Baking」暑期班目標是教孩子由簡至深掌握烘焙技巧，可以從中了解不同烘焙用具的使用方法丶不同食材處理帶來的化學及物理反應等知識——例如糖及酵母如何影響麵糰的質量丶為何雞蛋被視為天然乳化劑丶調味及調色劑的魔法應用等；通過多元化的學習方式，讓大家在日常生活中也可將學到的知識整合運用。此外，學烘焙可以讓孩子透過味覺丶嗅覺丶觸覺丶顏色及視覺此五大方向，啟發大家從課程學習中到的烘焙及食材處理知識融會貫通，完成烘焙美點更可以拿回走家人好友分享，增進親子和友誼。

Harry’s Kitchen哈里小屋夏日STEAM x Baking

課程(2至3人班) 學費$2,328/4堂起 查詢：5645 1365