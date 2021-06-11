父親節5大獻禮

歌仔成日唱「世上只有媽媽好」，難道爸爸就不夠好？承接上周的話題，既然母親節要大事肆慶祝，父親節都不可以太過失禮，先至算得上公平。為所有爸爸們挑選一份最合適的父親節禮物，就是今年身為子女的當前大任務！

撰文：Charlotte 電郵：charlottechangli@gmail.com

給喜愛精細工藝的哈日族

超過60年歷史的日本岐阜縣「小倉陶器」，以「美好的事情即將發生」為宗旨，把傳統工藝和時代潮流合二為一，創作各式精緻日常食具。這款金、銀色清酒杯，杯底繪製了藍色雙圈「蛇眼」，代表是專為品嘗清酒而製的器皿，而蛇眼亦有判斷酒品成熟程度，對喜歡研究清酒的爸爸來說，是一份精美實用並重的禮物。(富士山陶瓷清酒杯，木製禮盒二入套裝，$178，mama730) 購物點擊：https://bit.ly/2TH1EvP



給喜歡揮桿的高球愛好者

全天候24小時開放的BAY247，採用嶄新的美國Foresight GCQuad器材，模擬出真實場景讓大家練習，而且提供精準全面的發球和揮杆數據分析；成人及兒童學員，又可預約專業教練作一對一或團體指導課堂。今個父親節更推出「父親節三個月會員會籍」，讓爸爸日日夜夜都有得「揮」！(每位$2,400，豁免行政費$1,200 BAY247)。



給喜歡看直播的足球迷

父親是足球狂熱分子的話，香港W Hotel的父親節優惠一定適合他。住宿之外，還包自助早餐及「星宴」中餐廳盛宴，還有父親節驚喜禮品套裝及父親節蛋糕、FILA FUSION $500購物禮券等，當然少不了可在客房內觀賞2020歐洲國家盃現場直播啦！預訂及入住日期：即日起至2021年6月30日。(每房每晚由$2,500起 W Hotel Hong Kong)



給識飲識食的家中Foodie

識飲識食不等於天天不貴不放進口裡，懂得找性價比高的東西才是王道。麥皇蘇格蘭黑貼12年威士忌擁有細膩柔滑的口感，夾雜淡淡的香草、乾果和焦糖布甸的芳香，煙熏三文魚、廣東燒味或壽司都十分匹配，爸爸一定會喜歡。(麥皇蘇格蘭黑貼12年威士忌700ml 40%，特價$199，mama730) 購物點擊：https://bit.ly/3gFaGkX



給辛勞工作的家居辦公一族

多了WFH，要經常開視像工作會議，最怕收音不良聽不清楚對話，影響工作效果。設定簡單的SHURE MV5C，可有效提高視像會議的音質，只要直接插入電腦 ，就可選擇以電腦內置揚聲器、外置揚聲器或耳機輸出作聆聽，爸爸工作必事半功倍。(MOTIV MV5C 家用辦公咪高峰 $798，mama730) 購物點擊：https://bit.ly/3gDMEXJ