爸爸大平反 嚴選父親節禮物

在節日上，港男的地位往往很低，情人節只有男士主力張羅買花買禮物，愛侶生日都是男方較著緊，就連母親節的受重視程度亦比父親節高！公平咩？一於由今個父親節開始，給他一個大平反，細心挑選禮物送給爸爸！

撰文：Charlotte 電郵：charlottechangli@gmail.com



給大家專用的司機：有誰可以做你的司機十幾廿年，除了你爸爸外，都只有你孩子的爸爸。疫情雖然緩和，但防疫不能鬆懈，送這款汽車專用擴散設備套裝，能為爸爸的座駕帶來30天持效天然殺菌保護膜，並有效殺滅COVID-19，安心又放心。(連200毫升補充裝$498.00，mama730)

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