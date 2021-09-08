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疫下家居換冬裝
2 小時前
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IndigoLivingBostonBrownstone開放式
疫下家居換冬裝

在疫情之下大家少了出街多了留家，但不等於不用添置秋冬新裝──為你的家居換上秋冬新裝！其實家居跟人一樣，不時轉換一點家具、裝飾、燈具以配合不同的季節、心情或需要。

撰文：Charlotte
電郵：charlottechangli@gmail.com

要為居室帶出秋日氛圍，為不少時尚家居增添品味的Indigo Living，帶給大家以北美流行、略帶奢華工業風的摩登開放式公寓(Loft)為靈感的全新Boston Brownstone系列，當中滲入簡樸的大自然氣息，在家居空間內釋放舒適感。大量的皮革、古董風金屬、黑雲石，襯托觸感輕柔的紡織面料，陽剛中添上幾分嫵媚。

另一秋冬主打Around the Bend，是品牌著名系列Sleek Curves的演奏版──圓弧曲線金屬配色調深淺各異的木材，耀眼色彩如青綠色、王室藍、芥末黃，毛茸茸線圈、奶油色絲絨、鬆軟羊皮等等不同的布藝面料，令家居散發別具個性的優雅韻味，同時不失舒適度和溫暖感。

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Boston Brownstone可算是貴氣版本的中Loft Style，把品味和實用性都做到恰到好處。
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Tyson Chair ($3,290)的但絲絨布藝流露高雅氣質。
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簡單換上一盞Luna Table Lamp($2,990)，立即把空間轉變懷舊風格。

Indigo Living 2555 0540
鴨脷洲利榮街二號新海怡廣場六樓

疫下家居換冬裝

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Family/疫下家居換冬裝-286095
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