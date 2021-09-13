秋日陸空遊

秋意盈盈，是登高好日子，不想郊遊行山的話，登高原來都有「輕鬆版」，坐纜車飽覽北大嶼山綠油油山嶺、港珠澳大橋、赤鱲角機場和南中國海美景，在山上吃喝玩樂、參拜天壇大佛之餘，最近更新開了一間「纜車探知館」，讓大家了解依山而建的纜車從興建到維修的過程。10月的逢星期五、六及日，黃昏回程更可乘坐「期間限定」的敞篷巴士，從東涌回到尖沙咀，輕輕鬆鬆來一個登山陸空遊。

撰文：Charlotte

電郵：charlottechangli@gmail.com

纜車是這樣建成的

依山而建的昂平360纜車是亞洲最大型的架空雙纜索纜車系統，在2004年動工時要在郊野公園範圍動工興建，工程浩大同時亦要不影響大自然生態，當年經歷了重重困難；2007年啟用後，更設計了一套先進而安全的保養及維修系統。為了讓乘客了解更多，昂坪360特別成立「纜車探知館」，介紹纜車的原理和基本科學理論，讓孩子在坐纜車的同時，活學活用STEM知識。

360纜車‧敞篷巴士黃昏遊

日期：10月份逢星期五至日，每日一班

收費：成人/長者$283起/小童(3至11歲)$158起；

憑當日纜車票即可以升級優惠$20參觀「纜車探知館」。

詳情： https://webstore.np360.com.hk/

秋日陸空遊